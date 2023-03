jeudi 16 mars 2023 • 182 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Découvrez les belles images du match (55-69) qui a opposé, mercredi, l'AS Douanes au Rwanda Energy Group (REG), au Dakar Arena, pour le compte de la quatrième journée de la Basketball Africa League (BAL).

L'avant-match est marqué par la remise du trophée Ubuntu 2022 à Jean Jacques du REG. Cette distinction, qui récompense le joueur de la BAL qui a fourni un effort et un impact exceptionnel dans la communauté au cours de la saison, lui a été décerné en reconnaissance de ses efforts avec le Club Rafiki (CR) au Rwanda tout au long de la saison 2022 de la BAL. Grâce à sa collaboration avec le CR, Jean-Jacques a utilisé le basket-ball pour aider les enfants et les jeunes adultes (U18) à s'intégrer dans la société et à découvrir leur potentiel par le biais de programmes de développement de basket-ball et diverses compétitions.

