mardi 31 août 2021 • 438 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

igfm - (Dakar) Le comité national de Gestion de la lutte (Cng) a tenu une réunion ce matin pour officialiser les nouvelles dates choisies par les promoteurs pour leurs combats qui avaient été reportés.

À l’avènement de la troisième vague, les combats de lutte qui avaient été ficelés ont été tous annulés. Aujourd’hui, «Ndiaye Production» a calé la date du 31 octobre pour le combat devant opposer Tapha Mbeur de l’écurie Rock Énergie à Ada Fass de l’écurie Fass. Pape Abdou Fall a quant à lui retenu la date du 05 décembre pour le combat Papa Sow vs Siteu.



Gaston Mbengue a retenu la date du 07 novembre pour Balla Gaye 2 vs Bombardier. Tapha Tine et Boy Niang en découdront le 19 décembre, un combat ficelé par Thialis Faye. Les promoteurs qui ont vu leurs combats repoussés, croisent les doigts pour que cette fois-ci soit la bonne.

Khady FAYE