iGFM (Dakar) Les votes pour le Ballon d'Or ont été dévoilés. L'occasion de voir quelques bulletins improbables.

Karim Benzema a été sacré Ballon d'Or lundi dernier au théâtre du Châtelet à Paris. La récompense ultime pour le joueur de 35 ans, à nouveau vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid en mai dernier, et terminant meilleur buteur de la compétition avec 15 réalisations. Il n'y a pas eu de discussion possible, tant le Français a écrasé la concurrence de Sadio Mané, Kevin de Bruyne ou encore de Robert Lewandowski. Sur les 93 votants, il a terminé en tête à 89 reprises.



L'Egypte place Salah devant Benzema, Mané...



Preuve qu'il n'y a pas eu match avec les autres candidats. Pour rappel, les journalistes invités à voter sont les uniques participants de leur pays. Ils nomment 5 joueurs, du numéro 1 au numéro 5. Ils sont rares mais certains n'ont pas placé Benzema en tête. Il y a le journaliste égyptien qui a fait parler la fibre patriotique en préférant Salah, avant de nommer Benzema. Même chose pour le représentant des Pays-Bas, qui a lui aussi privilégié le joueur de Liverpool à celui du Real.



Le journaliste sénégalais a mis Mané en numéro un devant Benzema



Le journaliste sénégalais a mis Sadio Mané en numéro un, puis Benzema, tandis que le votant slovène a lui placé Kevin de Bruyne sur sa plus haute marche, Lewandowski en second, puis Benzema. C'est d'ailleurs le seul sur l'ensemble du suffrage à avoir mis le Français "aussi bas". Pascal Ferré, journaliste pour France Football a lui voté en faveur du Madrilène, puis de Sadio Mané, avant d'enchaîner dans cet ordre avec Kylian Mbappé, Mohamed Salah et Kevin de Bruyne.



Des votes assez étonnants



Enfin, il y a quelques votes assez étonnants. Autant voir un journaliste portugais placé Rafael Leao en 5e n'est pas si surprenant, mais le voir aussi chez le votant de la Macédoine du Nord paraît plus improbable. Le journaliste iranien a lui voté pour Dusan Vlahovic en 5e. Son Heung-min arrive même 3e au Nigeria, mais que 4e en Corée du Sud, alors que Sébastien Haller s'offre une 4e place en Côte d'Ivoire. Mahrez finit lui 2e en Croatie, alors qu'il n'intègre pas le top 5 en Algérie.













