iGFM (Dakar) En lice pour le Ballon d'Or pour la cinquième fois, Kylian Mbappé a dévoilé son podium.

Après une saison 2021/2022 stratosphérique sur le plan personnel en étant meilleur buteur et meilleur passeur de L1 (35 matchs pour 28 buts et 19 passes décisives), Kylian Mbappé se voit intégrer le top 3 du Ballon d'Or 2022.



"Je dirais Benzema, moi et Mané"



Après la nomination des 30 joueurs pour le trophée majeur pour les joueurs du point de vue individuel, l'attaquant international français de 23 ans (57 sélections/27 buts) a été interrogé dans les colonnes de France Football sur son futur classement pour cette année. Et après une longue réflexion, il a répondu : « Je dirais Benzema, moi et Mané. » De quoi susciter le débat.



"Moi, je n'ai jamais quitté le Top 10"



Cependant, d'un point de vue statistique, le Français sort d'une grosse saison avec le Paris Saint-Germain. Avec 46 matchs pour 39 buts et 26 passes décisives toutes compétitions confondues, le natif de Bondy est un potentiel candidat au top 5. Mais la contre-performance du PSG en Ligue des Champions la saison passée, peut jouer contre lui. Son meilleur classement était en 2018 (4ème) en étant vainqueur de la Coupe du Monde avec les Bleus, un honneur pour lui : « Mais, pour les dernières places, cette reconnaissance a beaucoup de valeur. Moi, je n'ai jamais quitté le Top 10 (7e, 4e, 6e et 9e). C'est la preuve que je commence petit à petit à m'installer dans la tête des jurés... » À voir, si Kylian Mbappé surprendra lors de la cérémonie, le 17 octobre prochain.