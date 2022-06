vendredi 10 juin 2022 • 51 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La cérémonie des CAF Awards qui avaient annulée en 2020 en raison de la pandémie, pourrait reprendre du service. Le site marocain Le360 renseigne que la Fédération royale marocaine de football (FRMF) aurait été sollicitée par la Confédération africaine de football (CAF) pour la tenue, en juillet, de cet évènement distinguant les acteurs du football du continent dans le royaume.

Selon des sources proches de la CAF, l’instance suprême du football africain aurait sollicité la Fédération royale marocaine de football pour la tenue de la prochaine édition des CAF Awards, événement hautement symbolique pour le football africain, plus attrayant notamment par l’attribution du Ballon d’Or.



Pendant la CAN féminine



Le choix du Maroc se justifie par la tenue au Royaume, du 2 au 23 juillet prochain, de la Coupe d'Afrique des nations féminine, ainsi que la présence dans du gotha des responsables du football continental et mondial.



De même que le succès du Maroc dans l’organisation des évènements de grande envergure est également un argument de taille avancé par la CAF.



Sadio Mané pour le doublé



L’organisation de la prochaine édition des CAF Awards au Maroc, à la date susmentionnée, pourrait connaitre la présence des grands acteurs du football africain, dont notamment les joueurs et joueuses nominés, dans la mesure où ils bénéficieront d’un moment de répit par rapport à leurs engagements avec leurs clubs et sélections respectifs. Sadio Mané qui est dernier vainqueur du Ballon d'Or africain, est bien parti pour réaliser un doublé.