iGFM (Dakar) Il y a quelques heures, L'Equipe dévoilait les favoris du Ballon d'Or 2022 à mi-chemin : Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski et Sadio Mané. Mais avec changement de calendrier, le Sénégalais est mieux placé pour concurrencer le Français.

Benzema, une saison époustouflante avec le Real



Ce but inscrit hier a été capital puisque synonyme, pour le Real Madrid, de qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. De quoi marquer de nouveaux points dans la course au Ballon d’Or. Et ce but, son 12e depuis le début de saison en Ligue des champions, n’est pas le seul nouvel atout dans le jeu du Français. L’ancien Lyonnais a également vu sa route se dégager. Conséquence de l’élimination du Bayern Munich face à Villarreal. Sans compter ses deux triplés contre le PSG et Chelsea.



Mané, la carte "palmarès"



Contrairement à son compère de Liverpool - l'Égyptien Mohamed Salah -, Sadio Mané peut jouer la carte « palmarès » cette année puisqu'il a remporté en février la Coupe d'Afrique des nations avec le Sénégal. Il a aussi participé, toujours face aux Pharaons, à la qualification pour la prochaine Coupe du monde. L'enfant de Bambali est également en course pour un titre en Premier League, en Ligue des champions et en FA Cup, après avoir déjà remporté la Coupe de la Ligue.



Ce soir, il a une occasion de porter son équipe comme il l'a fait à l'aller à Lisbonne avec ce deuxième but qui avait complètement lancé les Reds. Sans compter le but qui a sauvé Liverpool contre Manchester City dimanche (2-2). Une belle semaine attend donc l'attaquant international sénégalais.



Le comparatif :



BENZEMA (Real Madrid/France)



Ligue des champions : demi-finale, 12 buts



Liga : leader, 24 buts



Equipe Nationale : qualifié pour le Mondial



MANE (Liverpool/Sénégal) :



Ligue des Champions : en route pour les demi-finales, 3 buts



Premier League : 2e en course pour le titre, 13 buts



Equipe Nationale : champion d'Afrique, meilleur joueur de la CAN, qualifié pour le Mondial