Après les gardiens, les défenseurs, puis les milieux, France Football a révélé ce lundi sa dernière liste de joueurs nommés pour la « Ballon d'Or Dream Team ». Trente attaquants ont été retenus. Parmi eux, trois joueurs figureront dans ce onze de légende aligné en 3-4-3 : un attaquant gauche, un attaquant droit et un avant-centre. Rendez-vous en décembre pour connaître les choix du jury composé de 170 journalistes.

so last, all the forwards nominees ! #BOdreamteam



Next step : next December

➡️ reveal of the #BOdreamteam (3-4-3) voted by our jury of 170 international journalists ! pic.twitter.com/JGoGX3xLtw