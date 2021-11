mardi 30 novembre 2021 • 1133 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Habib Beye a affiché une grosse colère après la cérémonie du Ballon d'Or France Football, tenue, hier, à Paris. Il a dénoncé la défaite d'Édouard Mendy devant Donnarumma qui a remporté le prix Yachine récompensant le meilleur gardien de but du monde.

"C'était déjà écrit sur la liste. Mais c'est écrit déjà depuis des années. C'est même écrit à la FIFA quand ils font des twittes où ils mettent des gardiens Édouard Mendy sans son maillot. C'est la réalité et peut-être qu'il ne faut pas l'entendre. Il faut arrêter d'être hypocrite. Aujourd'hui, la réalité est que vous avez les statistiques", a fustigé l'ancien international sénégalais, sur Canal+.



Édouard Mendy a fait une "meilleure saison dans sa globalité" que Donnarumma



"Le nombre de clean Sheets d'Édouard Mendy est beaucoup plus important que celui de Donnarumma. La saison dans sa globalité est bien plus aboutie pour Édouard Mendy qu'elle ne l'est pour Donnarumma. On a récompensé un joueur sur un mois de compétition et sa saison à Milan qui n'est pas mauvaise. Mais, je pense qu'Édouard Mendy a fait une meilleure saison dans sa globalité avec Chelsea si en plus avec la Ligue des Champions. Pourquoi valoriser un Euro plus qu'une Ligue des Champions. L'année exceptionnelle c'est 12 mois et non un mois de compétition."



"De l'hypocrisie en ne reconnaissant pas un Africain ou un Polonais"



"Arrêtons avec cette hhypocrisie de dire qu'il y a l'Euro, c'est une année exceptionnelle. L'année exceptionnelle elle l'est sur 12 mois. Sur 12 mois, Édouard Mendy est le meilleur gardien d'Europe, il n'y a même pas de débat. C'est parce qu'il est Africian et Sénégalais et que sa sélection ne rayonne pas comme l'Italie peut rayonner aujourd'hui en aura médiatique dans tout ce que ça représente. Aujourd'hui, on considère et vous avez même des entraîneurs qui le disent. La CAN est un petit tournoi et toutes ces choses là qui font qu'on ne reconnaît pas un international africain ou Polonais pour Lewandowski. On a recompensé un mois de compétition. Avec tout ce qu'on veut, Édouard Mendy a été meilleur que Donnarumma sur 12 mois de compétition."