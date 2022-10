lundi 17 octobre 2022 • 2210 lectures • 0 commentaires

Sport 7 heures Taille

iGFM (Dakar) La 66e édition du Ballon d'Or France Football 2022 a lieu lundi au Théâtre du Châtelet, à Paris.

La cérémonie du trophée le plus convoité de l'année est de retour pour la 66e édition. Ce lundi, les trophées de meilleur joueur, meilleure joueuse, meilleur gardien (Trophée Yachine), meilleur jeune (Trophée Kopa) et le Prix Socrates seront remis.



Quel joueur succédera à Lionel Messi, élu meilleur joueur de 2021 ? L'attaquant parisien ne fait pas partie de la liste des 30 nommés du Ballon d'Or 2022. Parmi la liste, on retrouve Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Kevin De Bruyne (Manchester City), Sadio Mané (Bayern), Vinicius Jr (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Karim Benzema (Real Madrid)...Ce dernier est le grand favori de cette édition. Il pourrait devenir le cinquième Ballon d'Or français.



De son côté, l'international sénégalais devrait figurer sur le podium pour la première fois de sa carrière.



En plus du Ballon d'Or féminin, du Trophée Yachine (trophée du meilleur gardien) et du Trophée Kopa (meilleur jeune joueur), France Football a annoncé la création du Prix Socrates qui récompense les meilleures actions solidaires portées par des championnes et des champions engagés.



Horaires (GMT) de la cérémonie du Ballon d'Or France Football 2022 :



14h30 à 17 heures : émission spéciale de L'Équipe de Greg avec la révélation du classement de 30 à 11 pour le Ballon d'Or masculin



17h50 à 18h30 : édition spéciale - Le tapis rouge



18h30 à 20h10 : cérémonie avec révélation du classement de 10 à 1 pour le Ballon d'Or masculin et des autres lauréats (Ballon d'Or féminin, Trophée Kopa, Trophée Yachine, Club de l'année, Prix Socrates)