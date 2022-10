lundi 17 octobre 2022 • 574 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) Karim Benzema est le nouveau Ballon d'Or France Football. L'annonce a été faite, à l'occasion de la 66e cérémonie qui s'est tenue, ce lundi, à Paris.

L'attaquant du Real Madrid était le grand favori de cette édition après notamment son sacre en Ligue des Champions. Du coup, son premier sacre était prévisible. Il devient ainsi le cinquième français à remporter ce Ballon d'Or. Ce, vingt-quatre ans après le sacre de Zinédine Zidane. Mieux, il devient le 45e joueur à soulever ce trophée tant convoité. L'attaquant français succès à Lionel Messi.



"Ça reste le Ballon d'Or du peuple"



"Je repense à quand j'étais petit. Je n'ai jamais rien lâché. J'ai eu deux modèles dans ma vie : (Zinedine) Zidane et Ronaldo. C'est beaucoup de travail, c'est s'entraîner encore et encore. Il y a eu des moments difficiles aussi. Cette période où je n'étais pas en sélection, mais j'ai parlé avec beaucoup de monde, c'était difficile. Cela m'a renforcé mentalement. Je vais continuer comme cela, j'aimerais remercier mes coéquipiers, mon grand président Florentino Perez. Il a toujours été droit avec moi. Je n'oublie pas (Jean-Michel) Aulas et l'Olympique Lyonnais, sans eux, je n'aurais pas pu réaliser mon rêve. Ce Ballon d'Or, c'est individuel, mais ça reste le Ballon d'Or du peuple", a déclaré le nouveau lauréat.



Mané premier joueur africain dans le top 3 depuis George Weah



Le Sénégalais Sadio Mané arrive en deuxième position devant Kevin de Bruyne (3e) et Robert Lewandowski (4e). Par sa simple présence au sein du top 3 du ballon d’Or, la star sénégalais réalise un exploit en devenant le premier joueur africain à atteindre le haut de ce classement. Et ce, depuis George Weah (Libéria), premier et dernier lauréat africain en 1995.