lundi 29 novembre 2021 • 449 lectures • 0 commentaires

Sport 6 heures Taille

iGFM (Dakar) Deux ans après, la cérémonie du Ballon d'Or qui avait vu Messi sacré, retour sur cet évènement prévu, ce lundi soir (19h30 GMT).

Le jour tant attendu par des millions de fans de football est arrivé. Ce soir, sur les coups de 19h30 GMT au théâtre du Châtelet à Paris, place à la cérémonie qui récompensera le meilleur joueur de l'année civile 2021. La journaliste Sandy Heribert et Didier Drogba, qu'on ne présente pas, seront chargés de remettre le trophée individuel le plus prestigieux qui existe actuellement.

Qui sera sacré ?

Qui l'emportera ? Bonne question... Un trio de tête composé de Lionel Messi, de Robert Lewandowski et de Karim Benzema semble se dégager actuellement, avec Cristiano Ronaldo et Jorginho comme principaux outsiders. Alors qu'aucun joueur de Chelsea ni de l'Italie, vainqueurs de la Ligue des Champions et de l'Euro, ne s'est distingué individuellement au point d'être érigé en favori, on peut dire qu'il y avait longtemps que les débats n'étaient pas aussi disputés.

Un tropée très disputé !

Les 180 journalistes de 180 pays différents, qui ont eu jusqu'au 24 octobre dernier pour voter, n'ont donc pas eu une tâche facile. Vainqueur de la Copa América avec l'Argentine, Lionel Messi est tout de même annoncé gagnant par divers médias, alors que Karim Benzema peut miser sur de solides prestations en bleu et sous la tunique merengue pour prétendre à la récompense individuelle suprême. Quant au buteur polonais, beaucoup estiment qu'il devrait être récompensé sur l'année en cours, mais aussi sur l'année 2020, où il a brillé avec le Bayern, allant au bout en Ligue des Champions.

Quoi qu'il arrive, nul doute que les débats post-cérémonie seront très animés dans les différents médias et sur les réseaux sociaux, partout à travers le monde. On rappelle que le Ballon d'Or féminin, le trophée du meilleur jeune ainsi que celui du meilleur gardien de l'année seront aussi décernés au cours de la soirée.

Avec Footmercato