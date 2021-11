lundi 29 novembre 2021 • 592 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après avoir remporté le précédent en 2019, Lionel Messi remporte le Ballon d'Or 2021. C'est la 7e fois que l'Argentin gagne le plus prestigieux des trophées individuels. C'est plus que n'importe qui dans l'histoire. Découvrez ci-dessous le classement complet.

Le classement complet du Ballon d'Or 2021 :

1er : Lionel Messi (FC Barcelone et PSG/Argentine)

2e : Robert Lewandowski (Bayern Munich/Pologne)

3e : Jorginho (Chelsea/Italie)

4e : Karim Benzema (Real Madrid/France)

5e : N'Golo Kanté (Chelsea/France)

6e : Cristiano Ronaldo (Juventus et Manchester United/Portugal)

7e : Mohamed Salah (Liverpool/Egypte)

8e : Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgique)

9e : Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/France)

10e : Gianluigi Donnarumma (AC Milan et Paris Saint-Germain/Italie)

11e : Erling Haaland (Borussia Dortmund/Norvège)

12e : Romelu Lukaku (Inter Milan puis Chelsea/Belgique)

13e : Giorgio Chiellini (Juventus Turin/Italie)

14e : Leonardo Bonucci (Juventus Turin/Italie)

15e : Raheem Sterling (Manchester City/Angleterre)

16e : Neymar (PSG/Brésil)

17e : Luis Suarez (Atlético de Madrid/Uruguay)

18e : Simon Kjaer (AC Milan/Danemark)

19e : Mason Mount (Chelsea/Angleterre)

20e : Riyad Mahrez (Manchester City/Algérie)

21e: Lautaro Martinez (Inter Milan/Argentine)

21e : Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)

23e : Harry Kane (Tottenham/Angleterre)

24e : Pedri (FC Barcelone/Espagne)

25e : Phil Foden (Manchester City/Angleterre)

26e : Ruben Dias (Manchester City/Portugal)

26e : Gerard Moreno (Villarreal/Espagne)

26e : Nicolo Barella (Inter Milan/Italie)

29e : César Azpilicueta (Chelsea/Espagne)

29e : Luka Modric (Real Madrid/Croatie)