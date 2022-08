vendredi 12 août 2022 • 1190 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'ancien international d'origine polonaise, Ludovic Obraniak, a dévoilé le possible classement final de Sadio Mané, au Ballon d'Or France Football.

"Dans mon imaginaire, il (Sadio Mané) peut être deuxième", a-t-il, vendredi soir, sur le plateau de la Chaine L'Equipe. Et d'ajouter que Lewandowski terminerait normalement à la troisième place devant Benzema considéré déjà comme le vainqueur du Ballon d'Or France Football 2022.



L'ancien joueur des Girondins de Bordeaux a donné les raisons pour lesquelles l'international sénégalais ne pourra pas être devant Benzema. "Il (Mané) lui manque cette finale de Ligue des champions. Même s'il a été champion d'Afrique avec le Sénégal et remporté la League Cup et la FA Cup avec Liverpool. Il est très discret et on parle de lui un peu moins. Lorsqu'il était à liverpool, c'était Salah. Le lobbying réalisé par le Real n'est pas le même que celui de Liverpool."



Liste complète au Ballon d’Or France Football sans Neymar ni Messi !



Thibaut Courtois, Mohamed Salah, Rafael Leao, Joshua Kimmich, Christopher Nkunku, Trent Alexander-Arnold, Vinicius Jr, Bernardo Silva, Luiz Diaz, Robert Lewandowski, Riyad Mahrez, Casemiro, Heung-min Son, Fabinho, Karim Benzema, Mike Maignan, Harry Kane, Darwin Nunez, Phil Foden, Sadio Mané, Sébastien Haller, Luka Modric, Antonio Rüdiger, Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne, Dusan Vlahovic, Virgil van Dijk, Joao Cancelo, Kylian Mbappé, Erling Haaland

