iGFM (Dakar) Cité par Le Phoceen, je journaliste italien, Fabrizio Romano a affirmé que Bamba Dieng est en passe de quitter l'Olympique de Marseille pour la Premier League.

Bamba Dieng n'aura en tout et pour tout disputé que deux mi-temps lors des cinq matchs amicaux dirigés par Igor Tudor. Et surtout, il n'est pas rentré lors des trois dernières rencontres marseillaises. Depuis, plusieurs informations nous parviennent quant à une volonté des dirigeants marseillais de pousser le Sénégalais vers la sortie. Il était d'ailleurs en tribunes pour OM-Reims (4-1). Pourtant sa volonté était claire : il voulait rester à Marseille.



Deux clubs de Premier League s'arrachent Bamba



Il y a quelques jours, on apprenait le réel intérêt de Newcastle concernant Bamba Dieng. Les dirigeants anglais seraient prêts à mettre sur la table le montant nécessaire pour s'attacher les services du jeune marseillais. Mais les Magpies devaient faire face à la concurrence avec Everton, Leeds et d'autres clubs européens.



En tout cas, ce matin, Fabrizio Romano l'affirme : l'avenir de Bamba Dieng va s'inscrire loin de la cité phocéenne. Le vainqueur de la CAN "va bientôt quitter l'Olympique de Marseille" selon le journaliste italien. Le prix du transfert est estimé à 15 millions d'euros (9 milliards FCFA). Deux clubs de Premier League souhaitent le recruter, ce qui pourrait faire monter les enchères. Les négociations vont se poursuivre dans les prochains jours.



Sous contrat jusqu'en juin 2024, Bamba Dieng a marqué 7 buts et délivré 3 passes décisives en 30 rencontres de Ligue 1. Le site spécialisé Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 10 millions d'euros. Aux dernières nouvelles, Pablo Longoria et ses équipes attendraient environ 15 millions d'euros pour libérer l'international sénégalais. Ce qui ferait l'affaire de l'ancien attaquant des Diambars de Saly (Sénégal). Même s'il désirerait rester à l'OM.