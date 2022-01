dimanche 16 janvier 2022 • 134 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) En campagne hier dans la Médina, Bamba Fall a appelé ses partisans à la non-violence. Et il a interpellé le chef de l’Etat sur la question.

«Je vous demande d’éviter, le plus possible, la violence. Éviter la violence ne veut, cependant, pas dire « nguène niak fayda». Si Macky Sall veut la fin de la violence qu’il ait cette posture d’abord lui-même. Parce que je l’ai dit, la violence qu’il y a dans la politique vient du camp présidentiel.



Lors de la tournée présidentielle à côté de la police, de la gendarmerie, on a vu des gros bras qui brutalisaient les gens. C’est n’est pas beau. Lors du couvre-feu aussi, il y a eu des gros bras qui frappaient les gens avec des chaines. C’est à dénoncer dans une République. Aujourd’hui, ils jettent de l’argent de leurs véhicules, s’entourent de gros bras et disent qu’ils prêchent la non-violence. Ce n’est pas sincère.»



