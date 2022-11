mardi 15 novembre 2022 • 1377 lectures • 0 commentaires

La participation de l’attaquant du Bayern Munich à la coupe du monde reste incertaine comme l’annonce plusieurs médias internationaux. Cependant Sadio Mané doit subir dans les prochains jours de nouveaux examens pour connaître l’évolution de sa blessure. À Bambaly, l'on prie pour qu'il guérisse vite.

Selon les Echos Dimanche dernier les populations de Bambali village natal de Sadio Mané ont organisé un récital de coran à la mosquée construite par l’attaquant Sénégalais. Le journal d’ajouter que 35 imams de Bambali et des villages environnants ont pris part à la cérémonie. Ils ont récité le Livre Saint au moins à 45 reprises et ont également prié pour que le Sénégal fasse une bonne Coupe du monde, avec l’espoir de voir le nianthio national guérir et rejoindre l’équipe nationale qui est déjà au Qatar.