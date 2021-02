vendredi 12 février 2021 • 30 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Dans cet entretien accordé à nos confrères de Rewmi, Bambaly Seck, fils de Mapenda Seck, revient sur ses débuts, sur sa relation avec Wally Seck et son père Thione Ballago Seck.

Rapports avec son cousin wally seck

« Wally est mon grand frère, son père (Thione Ballago Seck) et mon père (Mapenda Seck) sont frères. Et tout cela fait de lui mon ainé, mon « kilifa ». Ce n’est pas le milieu de la musique qui nous a uni, c’est bien plus que ça. J’ai beaucoup d’estime pour sa personne et vice-versa ».

La relève de son oncle Thione Seck

« Tout le monde est au courant que Thione Seck a toujours été mon idole. Avant que je ne me lance dans la chanson, je n’écoutais que lui et même ceux qui m’écoutent chanter me disent que j’ai un « air » de Thione Seck quand je chante. Il l’a lui-même confirmé. Il a beaucoup prié pour moi et il a foi en ma personne. Et tout ce qui me reste à faire là c’est de bosser dur pour me faire ma place. Et pour cela, j’ai foi en Dieu ».