iGFM (Dakar) Arhbo, dont le clip a été diffusé en avant-première vendredi dernier sur YouTube, est le nouveau titre de la bande son officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Il sortira cette semaine. La chanson est le fruit de la collaboration entre l’artiste portoricain plusieurs fois disque de platine Ozuna et le rappeur franco-congolais Gims, premier artiste francophone à participer à la bande son officielle de la Coupe du Monde.

Ozuna et Gims se sont associés à la FIFA pour créer Arhbo, le nouveau single de la bande son officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Après l’immense succès de Hayya Hayya (Better Together), le deuxième titre de la bande son officielle sera disponible en streaming dès le vendredi 26 août. Le clip d’Arhbo, diffusé vendredi sur YouTube, a déjà séduit de nombreux amateurs de football et de musique.



Pour RedOne, expert artistique pour la FIFA : « C’est un honneur de contribuer à la Coupe du Monde au Qatar. Nous devons montrer à quel point le football et la musique sont indissociables et combien l’événement est un hymne à la fête et au bonheur d’être ensemble. Ces événements sont rares ! C’est pourquoi il faut en profiter au maximum. Et c’est exactement ce que cherche à transmettre le titre Arhbo. ‘Bienvenue à tous, peu importe d’où vous venez ! Rassemblons-nous et dansons ensemble !’ »



Dérivé de « Marhaba », Arhbo signifie « bienvenue » en argot qatarien. La chanson est une ode à l’unité et à la collaboration qui caractérisent l’organisation de cette édition historique de la compétition phare du football, qui se déroulera à partir du 20 novembre prochain au Qatar.



La bande son officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ vise à rassembler artistes, supporters et joueurs autour de leur passion pour le ballon rond, le tout sur fond de rythmes entraînants qui illustrent ce que peut générer une association parfaite entre la musique et le football. Dans la même lignée, le nouveau titre dénote l’hospitalité qatarienne, donnant un avant-goût de l’ambiance qui règnera dans le pays dans moins de trois mois.



Pour Gims : « Arhbo est un chaleureux message d’hospitalité. Le terme veut dire ‘bienvenue’, mais il signifie bien plus que ça. C’est une célébration de notre présence ici. Arhbo met en musique ce que sera l’ambiance au Qatar au moment de la Coupe du Monde, l’un des plus grands rassemblements de la planète. Tout le monde, au Qatar comme ailleurs, pourra vraiment la vivre grâce à cette chanson. Ce sera comme si nous étions tous au Qatar ! Bienvenue ! »



Ozuna a quant à lui ajouté : « Je pense que le terme ‘Bienvenue’ veut tout dire. Peu importe ce qui amène une personne à un moment donné, le fait est qu’elle le vit et qu’elle doit se sentir comme chez elle. On dit bien que la maison est là où se trouve le cœur, non ? À toutes celles et ceux qui se rendront au Qatar ou qui y seront de tout cœur, nous leur disons : « bienvenue chez vous ! »



À l’approche du coup d’envoi de la compétition, d’autres titres élaborés par divers grands artistes seront dévoilés. La bande son officielle se veut la plus éclectique possible, conformément à la stratégie FIFA Sound adoptée l’année dernière.



Arhbo, produit par RedOne et enregistré dans les studios Katara à Doha, sera disponible sur toutes les plateformes de streaming à partir du vendredi 26 août. Visionnez le clip du nouveau titre sur la chaîne YouTube de la FIFA.



FIFA.COM