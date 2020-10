mercredi 7 octobre 2020 • 105 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Libération fait état d’un banditisme financier à l’Ipres où 207 millions de francs CFA ont été volés en dix (10) mois . Entre déballages, des témoins ou mis en cause qui tombent subitement malades, un suspect exfiltré du pays.

« Il demeure constant que la gestion des tickets restaurants de l’Ipres, telle que révélée par l’enquête, ne fut guère efficace et efficiente car laissée à la seule appréciation d’agents sans contrôle ni suivi de la part de la hiérarchie (…). Toutes ces irrégularités n’auraient pas eu lieu si le comité de réception suivait tout le processus. Cette négligence ou cette défaillance de la part de la direction générale de l’Ipres (ndlr: l’ancienne) a débouché à des conséquences dramatiques sur les deniers publics avec une gestion plus que nébuleuse des tickets de restaurant », a mentionné la Sûreté urbaine entre autres griefs sur la direction.

207 millions volés entre avril 2018 et janvier 2019

Ainsi, selon Matar Diouf, plusieurs restaurants et grandes surfaces ont été agrées dans la région de Dakar, mais également dans les autres régions où l’Ipres dispose d’une agence. Face aux enquêteurs, Diouf indique que, courant janvier 2019, le directeur général de l’époque, Mamadou Sy Mbengue, constatant que les factures de certains prestataires avaient atteint des proportions injustifiées, avait demandé un audit interne.

Aussi, une enquête approfondie menée par la direction de l’audit interne avait conclu à des constats accablants notamment un écart défavorable de 207 millions F CFA, représentant le stock de tickets non distribués aux agents et non représenté par l’agent en charge de la gestion des tickets entre avril 2018 et janvier 2019.