Bandjikaky : Abdoulaye Baldé construit et équipe la maternité Adjaratou Amoul Ngom

iGFM-(Dakar) Niché dans l’interland de la commune de Kataba 1, dans le département de Bignona, le village de Bandjikaky, affecté depuis plusieurs années par le conflit casamançais, commence à retrouver son lustre d’antan. En effet, le député maire Abdoulaye Baldé vient d’y poser un acte important dans le domaine sanitaire. Après l’inauguration le lundi 30 septembre 2019 de la maternité du dit village (Bandjikaky) qui porte le nom de sa défunte mère, Mme Adjaratou Amoul Ngom, le président de l’Union des centristes du Sénégal, s’y est retourné ce lundi 9 mars 20, dans l’après-midi, pour remettre aux populations un lot de matériel médical d’un coût de plus de deux (2) millions de FCFA. Un matériel médical composé de lits, de béquilles, des tables d’accouchement… Dans cette maternité où plusieurs femmes de plus d’une dizaine de villages voisins à Bandjikaky viennent pour des consultations prénatales où pour y donner la vie, «nous sommes très contents aujourd’hui. Abdoulaye Baldé, à travers cet acte qu’il vient de poser après avoir construit une maternité dans notre village, vient de soulager nos femmes et de sortir notre contré des ténèbres», dira le chef du village de Bandjikaky. Pour la dame Mme Mariama Diédhiou, «nous ne pouvons que rendre grâce à Allah SWT. Abdoulaye Baldé a été pour nous un messie. Nous le remercions et l’encourageons dans ses efforts inlassables d’aider les femmes de la Casamance. Avec cette maternité, beaucoup de femmes de nos villages vont être sauvées en donnant la vie», explique la matrone de la maternité de Bandjikaky. Abdoulaye Baldé et sa délégation ont eu droit, à leur arrivée à Bandjikaky, à un accueil chaleureux, convivial et fraternel. L’imam ratib du village a formulé des prières pour le repos de l’âme de Adjaratou Amoul Ngom mais aussi et surtout pour une Casamance de paix dans un Sénégal uni et prospère.

IGFM