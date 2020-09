mercredi 26 août 2020, par Daouda Mine

Barça : Messi, les raisons d'un départ envisagé

iGFM-(Dakar) Lionel Messi a décidé de quitter le FC Barcelone pour plusieurs raisons. S'il reste un infime espoir de le voir rester, sa décision semble définitive en raison d'une succession d'éléments qui l'ont poussé à passer à l'acte.



Il n'avait aucune affinité avec la direction



Depuis l'élection de Josep Bartomeu à la présidence en 2015, Lionel Messi a bien signé quelques prolongations de contrat et posé aux côtés du patron du club. Mais l'Argentin n'a jamais nourri d'affinités avec Bartomeu et les dirigeants en place. Selon Sport, s'il a décidé de poursuivre son aventure ces dernières saisons, c'est par amour du club plus que pour loyauté envers les personnes en place. Depuis plusieurs mois, il se sentait fatigué de se retrouver souvent pointé du doigt comme le responsable des échecs du Barça, devancé par le Real Madrid en Liga.



Il attendait un changement radical (la démission de Bartomeu) après l'humiliation subie face au Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions (8-2). Mais cela ne s'est pas produit. Déjà marqué par les remontadas subies contre la Roma en 2018, puis contre Liverpool en 2019, il a jugé que la coupe était pleine. La démission de Bartomeu serait le dernier espoir pour qu'il reste.



En désaccord avec la gestion sportive



La cassure entre Messi et le Barça s'est construite dans le temps. Elle pourrait s'être amplifiée dès 2017 et le départ de Neymar pour le PSG. Au-delà du lien qu'il avait noué avec le Brésilien sur le terrain, l'Argentin aurait été affligé par les choix opérés par la direction sportive par la suite. Selon lui, l'argent du transfert du "Ney" a été mal dépensé et les orientations sur le mercato considérées comme désastreuses. Sa relation avec Eric Abidal, secrétaire technique, n'aurait jamais été fluide.



Ecœuré par le traitement réservé à Suarez



Le sort réservé à Luis Suarez, son meilleur ami dans le vestiaire, l'aurait aussi profondément choqué. L'Uruguayen a été invité à quitter le club par la petite porte après six ans de très bons et loyaux services pour le Barça. L'ancien joueur de Liverpool n'a reçu aucune nouvelle de sa direction jusqu'à l'appel de Ronald Koeman, le nouvel entraîneur, lui indiquant qu'il ne comptait pas sur lui. L'entretien entre Messi et le technicien néerlandais aurait conforté l'Argentin dans sa volonté de partir. Une phrase l'aurait contrarié: "les privilèges sont terminés". La forme avec laquelle Ernesto Valverde a été licencié en janvier l'aurait aussi choqué.



Il sent que le projet ne lui permettra pas de gagner un titre



A 33 ans, Lionel Messi nourrit l'ambition de gagner une cinquième Ligue des champions. Depuis celle conquise en 2015, le Barça a enchaîné les désillusions et Messi, pressé par le temps, estime que le projet sportif du club catalan ne lui offre aucune garantie sur le possibilité de remonter sur le toit de l'Europe.



Ses soucis avec le fisc espagnol l'ont aussi fatigué



Près de 20 ans après son arrivée à Barcelone et en Espagne, Lionel Messi serait aussi usé par son pays d'adoption qui l'a condamné à 21 mois de prison pour fraude fiscale. Il se sent persécuté par le fisc et souhaite quitter le pays. Manchester City, où il retrouverait Pep Guardiola, aurait sa préférence. Mais il aurait aussi un accord avec David Beckham pour rejoindre l'Inter Miami à partir de juin 2021.

















