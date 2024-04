vendredi 12 avril 2024 • 1281 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L’entraineur du FC Barcelone, Xavi, a fait, ce vendredi en conférence de presse, une annonce importante concernant le talentueux sénégalais Mikayil Faye.

Propulsé sous le feu des projecteurs après son but sensationnel avec le Sénégal contre le Gabon le 22 mars, Mikayil Faye n’a pas encore eu l’occasion de prouver au haut niveau avec son club. Étincelant avec la réserve, le jeune défenseur central (19 ans) s’est jusqu’alors contenté que de deux apparitions sur le banc de touche du Barça début et fin mars, face respectivement à Majorque et Las Palmas.



“Si je le vois prêt à jouer avec l’équipe première du Barça ? Oui. Il a déjà joué des matches amicaux avec nous pendant la pré-saison. C’est un joueur compétent. Il a de bonnes qualités dans les sorties de balle, il est agressif, rapide. Il remplit les conditions pour participer et nous aider à un moment donné. Il a un bon niveau, sans aucun doute”, admettait pourtant Xavi le 29 mars dernier avant la réception des Palmenses.



Ce samedi, "grand jour” pour Mikayil Faye



Après plusieurs semaines à ronger son frein, l’heure a peut-être enfin sonné pour le natif de Sedhiou. Retenu pour le déplacement à Cadix dans le cadre de la 31e journée de Liga, celui-ci pourrait en effet jouer ses premières minutes. “Mika Faye est prêt, demain (samedi) pourrait être son grand jour pour faire ses débuts”, a affirmé Xavi en conférence d’avant-match. “Je le vois prêt à faire partie de notre première équipe, c'est un talent intéressant et cela pourrait être son moment, oui”, a-t-il conclu.



Les chances de Faye sont en vérité importantes. Compte tenu notamment du probable turn-over qui se profile en vue de reposer les cadres pour le quart de finale retour de Ligue des champions mardi contre le PSG. L’occasion d’épater l’ancien milieu et confirmer les espoirs placés en lui.