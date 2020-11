mercredi 18 novembre 2020 • 92 lectures • 0 commentaires

Barça : la réponse fracassante de Lionel Messi

iGFM (Dakar) L'Argentine s'est imposée hier soir face au Pérou en éliminatoires Amsud du Mondial 2022, avec un Lionel Messi bien évidemment titulaire. La Pulga a ensuite pris l'avion pour revenir en Espagne et plus précisément à Barcelone, son club. Et comme toujours à ses retours d'Argentine, une nuée de journalistes l'attendait à l'aéroport d'El Prat, pour le questionner sur le sujet du moment.

Et ce sujet, ce sont les déclarations de l'ancien conseiller d'Antoine Griezmann, son coéquipier au Barça, Eric Olhats. « Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon oeil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui », avait-il déclaré à France Football.

Ce sont donc ces propos qui ont été rapportés à Lionel Messi à son arrivée en Catalogne. Invité à répondre à ce jugement peu positif à son sujet, le numéro 10 a répliqué : « j'en ai marre d'être toujours le problème dans le club ». Il n'en fallait pas plus pour agiter toute la presse espagnole, qui se demande si la réponse de Messi doit s'interpréter comme une réponse directe au clan Griezmann... Le capitaine blaugrana ne s'était pas exprimé devant un micro depuis le 4 septembre dernier, lorsqu'il avait annoncé qu'il restait finalement au FC Barcelone.

