iGFM (Dakar) Le FC Porte s'intéresse au jeune défenseur international sénégalais du FC Barcelone.

Selon Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans les transferts, "le FC Porto présentera cette semaine une offre formelle au Barça pour Mikayil Faye autour de 15 millions d'euro (9 milliards FCFA).". Et de préciser que la "réunion est déjà programmée" entre les deux parties. Mais, Fabrizio Romano ajouté que le FC Barcelone "souhaite qu'une clause de rachat soit incluse dans l'accord car ils ne veulent pas perdre le contrôle du joueur", a-t-il fait savoir, indiquant que "les discussions se poursuivront cette semaine." — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

