iGFM-(Dakar) Alors que le nouveau président Joan Laporta s'est fixé l'objectif de le prolonger Lionel Messi, ce dernier serait prêt à baisser son salaire, si cela s'accompagne de réelles ambitions sur le plan sportif.

En élisant Joan Laporta à la présidence du club, les socios du FC Barcelone ont choisi celui qui a le plus de chance de retenir Lionel Messi au club. C'était d'ailleurs l'un des arguments de sa campagne, lui qui n'a jamais voulu pousser La Pulga vers la sortie. Pour autant, il est conscient des difficultés économiques du club catalan et il ne pourra pas se permettre d'offrir un nouveau contrat en or massif à l'Argentin.

Comme nous vous le relations plus tôt, Laporta prépare son offre pour Messi, mais a bien pris soin d'étudier les finances du club au préalable. Le but étant de ne pas handicaper l'avenir en mettant tout le paquet sur l'attaquant de 33 ans. Du côté de Messi aussi, on attend de voir. Comme le raconte Mundo Deportivo, il est conscient que la prolongation de contrat devrait s'accompagner d'une baisse de salaire, lui qui émarge à 50 M€ par saison.

Le sportif avant tout

Outre l'épidémie et ses conséquences économiques, la mauvaise gestion financière de l'ère Bartomeu a été pointée du doigt. Et si Messi ne voulait faire aucun cadeau à l'ancien président, il serait désormais prêt à faire un geste, si cela permet au club de se renforcer sportivement. Car à bientôt 34 ans, c'est bien l'aspect sportif qui incitera Messi à signer un nouveau contrat.

Plutôt satisfait de la nouvelle génération présente au club, de Fati à Pedri en passant par De Jong et Dest, Messi espère du renfort pour que le Barça redevienne une place forte du football européen et puisse prétendre à la victoire finale en Ligue des Champions. Plus que son salaire, c'est l'argument sportif qui le convaincra, ou non, de rester en Catalogne pour les prochaines saisons, les dernières de sa carrière.

FootMercato