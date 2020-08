Barca: Quique Setién officiellement viré!

Entre le Barca et Quique Sétien, c’est fini. Il a finalement été limogé de son poste d’entraineur du Fc Barcelone. La décision vient d’être rendue publique par le club via son compte twitter.

«Quique Setién cesse d’être l’entraîneur de la première équipe. Le nouvel entraîneur sera annoncé dans les prochains jours, dans le cadre d’une vaste restructuration de l’équipe première », a annoncé la Direction du Club Catalan.

❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team.

