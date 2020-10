samedi 24 octobre 2020 • 89 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) C'est un Clasico équilibré en première période, entre le FC Barcelone et le Real Madrid (1-1).

Le Real et le Barça ont livré un duel spectaculaire dans la première demi-heure, se rendant coup pour coup. Messi et Benzema ont manqué le deuxième but de leur équipe dans la même minute. Zidane, qui a perdu Nacho sur blessure, doit composer avec Lucas Vazquez arrière droit.