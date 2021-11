dimanche 21 novembre 2021 • 221 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Terrible nouvelle. Écarté des terrains en raison de problèmes au cœur détectés, Sergio Agüero devrait être contraint de mettre un terme à sa carrière de footballeur prématurément, et ce alors que l'international argentin n'est âgé que de 33 ans.

Si la presse espagnole laissait courir ce bruit depuis plusieurs jours, les médias semblent formels à ce sujet ces dernières heures, assurant que le Kun, meilleur buteur étranger de l'histoire de la Premier League et vainqueur à 5 reprises du championnat anglais, n'avait pas d'autre choix que de raccrocher les crampons. Samir Nasri, son ancien coéquipier à Manchester City, a confirmé la tendance ce samedi.

« Il vient de m'envoyer un message, malheureusement c'est confirmé », a dans un premier temps lancé l'ancien joueur de l'OM ou encore d'Arsenal, très marqué par cette annonce sur le plateau de Match Of Ze Day, sur Canal +, avant de poursuivre. « Donc, j'ai beaucoup de peine. En plus d'avoir été le joueur que tout le monde connaît, qui était un phénomène, c'est un très bon gars, une très bonne personne. J'ai beaucoup de peine car ce n'est pas un choix, c'est un arrêt malheureusement forcé. Je sais l'amour qu'il a pour ce sport, et de le voir arrêter comme ça, ça me fait énormément de peine. Je lui envoie beaucoup d'encouragement, et beaucoup d'amour car c'est quelqu'un que j'apprécie énormément ». L'officialisation du clan Agüero ou encore du FC Barcelone en devrait donc plus tarder.



Footmercato