lundi 7 mars 2022 • 173 lectures • 0 commentaires

International 1 heure Taille

iGFM - Barkane a neutralisé Yahia Djouadi, un haut cadre historique d’AQMI. C’est ce qu’a annoncé, ce lundi, l’Etat- major des armées françaises

L’opération s’est déroulée dans la nuit du 25 au 26 février 2022. En effet, «après l’avoir localisé dans une zone connue pour être un refuge des groupes appartenant à AQMI, puis formellement identifié, il a été neutralisé par une intervention au sol, appuyée par un hélicoptère d’attaque et deux drones français», explique l’armée française dans un communiqué de presse parcouru par iGFM.



La neutralisation de ce cadre historique permet d’affaiblir le réseau AQMI en le privant d’un relais majeur au nord du Mali, indiquent-ils. De plus, elle «marque l’isolement de ce mouvement terroriste et de son émir, Iyad ag Ghali, qui voit la disparition de toutes les figures expérimentées de son entourage», déclare l’Etat-major des armées française.



Pour rappel , Abou Ammar Al Jazairi est un cadre historique d’Al Qaïda au Maghreb islamique, figure du djihadisme algérien depuis 1994. Il a été conseiller militaire de l’émir Abdelmalek Droukdal, neutralisé le 3 juin 2020 par les forces françaises de l’opération Barkhane.



Il gagne le Mali en 2019 et s’installe dans la zone de Tombouctou où il assure un rôle de coordinateur financier et logistique pour AQMI qui commet les attentats de Radisson Blue de Bamako qui fit 24 morts, de Splendid Hôtel de Ouagadougou avec 30 morts et 150 blessés, l’attentat de Grand Bassam et l’attaque de l’Etat-major des armées burkinabè ainsi que l’ambassade de France à Ouagadougou.