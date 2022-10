vendredi 14 octobre 2022 • 279 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine du Sénégal a analysé le groupe dans lequel loge sa formation, pour les barrages qualificatifs à la Coupe du monde de football, prévus en février 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

"Notre premier match sera contre Haïti. Si on passe on rencontrera le Chili et le vainqueur sera qualifié à la Coupe du monde", a d'abord dit Mame Moussa Cissé, peu après le tirage au sort effectué, ce vendredi.



"On ne pouvait pas s'attendre à un tirage facile"



"On ne pouvait pas s'attendre à un tirage facile parce que c'est pour une place en Coupe du monde. Nous allons faire une bonne préparation pour bien rencontrer les adversaire", a ajouté le technicien sénégalais. "Nous allons démarrer le regroupement dès lundi avec les joueuses qui sont au Sénégal. C'est pour préparer notre match amical contre la Colombie", a-t-il fait savoir. "C'est la première fois dans l'histoire du football féminin du Sénégal qu'on affronte des équipes de l'Amérique du Sud et du Nord. C'est une première raison pour laquelle on avait calé le match amical contre la Colombie", a expliqué Mame Moussa Cissé.



Se concentrer d'abord sur Haïti...



Le sélectionneur qui a conduit le Sénégal en quart de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, compte intensifier la préparation. "On prépare aussi d'autres matchs en janvier et un possible tournoi UFOA. Avant les barrages, ces matchs pourront nous permettre de retrouver notre niveau. Cela va nous permettre également de jouer contre Haiti", a-t-il justifié. Avant de reconnaître : "on n'a pas beaucoup d'éléments sur eux (les Haïtiennes), mais le travail a déjà démarré. Nous avons commencé à faire des recherches sur eux. On connaît beaucoup plus le Chili mais avant d'y arriver, on va régler d'abord le problème Haïti pour passer le premier tour. Nous voulons être prêts avant le deuxième tour."





