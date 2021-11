mardi 16 novembre 2021 • 949 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Stade du Sénégal qui est à près de trois mois de sa livraison, pourrait accueillir le match des Lions comptant pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du monde.

C'est le Ministre des Sports du Sénégal, qui a fait l'annonce ce mardi, lors d'une visite sur les lieux. "Nous allons nous battre pour jouer ici en mars", a-t-il déclaré devant le chef du chantier et le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor. Si Matar Ba a tenu à faire cette déclaration c'est parce qu'il a constaté que les travaux avancent à grand pas. Mieux, Djibril Diop, chef du chantier dirigé par l'entreprise Sogip, a fait savoir que 82% des travaux sont déjà effectués.



Des inspecteurs de la CAF à Diamniadio en février



D'ailleurs, le patron du Sport sénégalais a indiqué qu'ils vont contacter la CAF afin que des inspecteurs puissent effctuer le déplacement à Dakar pour inspecter ce futur bijou, soit avant le mois de février soit après. Ce, dans le but de disputer les barrages pour le Mondial en mars, dans ce stade. Ce stade de dernière génération qui est d'une capacité de 50.000 places, regoupe toutes les commodités (station d'épuration, centrale solaire...) afin qu'il puisse répondre aux normes exigées par la FIFA l'instance qui dirige le football mondial. Son inauguration est prévue pour le 22 février 2022. En attendant de connaître leur adversaire du mois de mars, les Lions du Sénégal savourent déjà.