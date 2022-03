vendredi 25 mars 2022 • 531 lectures • 2 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal a été battue (0-1) par l'Egypte, vendredi soir, au Caire, lors du match aller comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022.

Saliou Ciss a marqué contre son camp dès la 4e minute de jeu suite à une frappe de Salah renvoyée par la barre transversale. Un but matinal qui rappelle la finale de la CAN 2019 contre l'Algérie. Les Egyptiens prennent leur revanche sur les Sénégalais vainqueurs lors de la finale de la CAN 2022 au Cameroun. Il s'agit de la première défaite d'Aliou Cissé en éliminatoires après 75 matchs toutes compétitions confondues. Dans quatre jours, à Dakar, les Lions devront battre les Pharaons par plus d'un but d'écart pour pourvoir se qualifier pour la Coupe du monde 2022 qui aura lieu entre novembre et décembre.