lundi 6 décembre 2021

iGFM (Dakar) Le président Adama Barrow, réélu dimanche pour un deuxième mandat de cinq ans, a tendu la main à ses challengers et promis d’inscrire la jeunesse au cœur des priorités de son prochain quinquennat, a constaté l’APS.

’’Je remercie tous les candidats à la présidentielle’’, a dit le président Barrow en citant le nom de tous ses challengers.



Des milliers de militants et sympathisants du président Barrow ont pris d’assaut les travées du Palais présidentiel dimanche soir pour saluer la victoire de leur leader, avec un score de 53,22%.



Adama Barrow, candidat du Parti national du peuple (NPP, sigle anglais), remporte le scrutin de samedi. Son principal opposant, Oussainou Darboe, est crédité de 27, 71% des suffrages.



Des scènes de liesse populaire ont été notées dans plusieurs quartiers de la capitale gambienne, après l’annonce des résultats officiels par le président de la Commission électorale indépendante (IEC, sigle anglais) Alieu Momar Njie.



Le président sortant, peu après la publication de ces résultats, est monté à bord d‘un véhicule décapotable, tout de blanc vêtu, en compagnie de ses deux épouses, pour saluer la foule, venue l’acclamer.



Barrow a ensuite rejoint ses militants et sympathisants qui avaient installé un ‘’gigantesque’’ podium sur lequel se sont succédé des artistes et ses principaux collaborateurs pour saluer sa victoire.



Une foule en liesse a également rallié le centre-ville de Banjul, au milieu des caravanes de véhicules et motos.



’’Cette compétition électorale a été saine, fiable, libre et transparente avec la participation d’observateurs nationaux et internationaux, de médias gambiens et internationaux (…) les résultats publiés par la Commission électorale indépendante sont fiables’’, a réagi Adama Barrow.



Ces propos font écho à la déclaration commune de trois candidats malheureux rejetant les résultats publiés par la Commission électorale indépendante.



L’opposant principal Oussainou Darboe, le candidat indépendant Essa Mbaye Fall et le chef de file du Congrès démocratique gambien (GDC, sigle anglais) Mama Kandeh ont contesté les ’’lenteurs notées dans la publication des résultats et dénoncé quelques irrégularités’’.



S’adressant à une foule nombreuse composée en majorité de jeunes, le président Adama Barrow s’est félicité de ce renouvellement de confiance. ‘’En 2016 la Gambie a été reconnaissante envers moi. Cette reconnaissance vient d’être renouvelée. Je dois beaucoup au peuple gambien dans sa diversité’’, a-t-il dit.



’’Au cours des cinq prochaines années, je travaillerais davantage pour la jeunesse et pour le développement socioéconomique du pays’’, a promis Barrow devant une foule acquise à sa cause.



Il est ensuite resté au podium au centre-ville de Banjul pour prolonger cette soirée de fête électorale avec ses partisans.

