jeudi 13 janvier 2022 • 164 lectures • 1 commentaires

Politique 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Barthélémy Dias a rendu public hier son programme pour la ville de Dakar. Une profession de foi bâtie autour de 6 axes dont nous vous proposons les aspects Gouvernance et Santé.

En tête de ces axes, figure la construction d’une gouvernance inclusive et transparente. Pour y arriver, Barth veut développer une nouvelle dynamique inclusive dans l’optique de passer d’une gestion institutionnelle à une gestion citoyenne.



L’actuel maire de Mermoz Sacré-Cœur veut une municipalité qui sera à l’écoute des dakarois. Et pour ce faire, il propose un observatoire citoyen avec une gouvernance intelligente qui développera une administration en ligne et des services de proximité comme mode de gestion des services municipaux.



«Je prends l’engagement ici, sous le contrôle de cet observatoire citoyen, que les 15% de la commande publique de la ville seront gagnés et exécutés par des sociétés dirigées par des femmes», a-t-il promis.

L’axe 2 de son programme, Barthélémy Dias l’a consacré au capital humain et à l’économie de la ville pour une «prise en charge plus efficace des besoins des populations.»



En ce qui concerne son programme «Dakar ville santé», le candidat veut rehausser le plateau médical de la ville avec la construction de l’hôpital des parcelles assainies.



Il veut aussi ériger un pôle maternité - pédiatrie - santé infantile à Grand Yoff. Mais aussi, équiper à Liberté 6, un pôle d’imagerie médicale offrant des services de mammographie de scanner de radiologie, d’Irm et d’électrocardiographie.



Barthélémy Dias veut aussi mettre en place un centre de santé dans les communes de Biscuiterie, de Dieuppeul-Derkler-Castor et à Mermoz Sacré-Cœur. Le candidat compte aussi réhabiliter l’ex polyclinique de la médina, ouvrir une unité de rééducation à ouakam et dérouler un Plan quinquennal d’investissement du centre hospitalier Abass Ndao.