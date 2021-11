mercredi 10 novembre 2021 • 668 lectures • 0 commentaires

Actualité 54 mins Taille

Le procès en appel de Barthélémy Dias a été renvoyé jusqu'en Décembre. Mais, le convoi du maire de Mermoz Sacré-cœur, qui a déferlé dans les rues de la capitale en direction du Tribunal, a été dispersé par la Police. Lui, Ousmane Sonko et Cie ont été appréhendés par la police.

Barthélémy Dias a eu le temps de prendre une pose dans la fourgonnette de police avec le leader de Pastef et Malick Gackou du Grand parti, sourire à la bouche. "Barthelemy DIAS, Malick Gackou et moi même sommes coincés à l'instant à la médina, Rue 7 angle Blaise Diagne par des éléments de la BIP qui s'apprêtent à donner l'assaut final", avait posté Ousmane Sonko, plus tôt.