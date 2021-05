lundi 17 mai 2021 • 1008 lectures • 4 commentaires

iGFM - (Dakar) Barthélémy Dias ne semble pas satisfait de la posture actuelle de l’opposition, surtout en direction des élections locales. Il l’a dit, ce lundi, face à la presse.

«Il faut que l’opposition sénégalaise se décide à se mettre ensemble. Il est temps qu’on se dise la vérité. Pour se mettre ensemble on n’a pas besoin de faire des réunions. Ce que je vois aujourd’hui, ce n’est pas une opposition. Une opposition n’a pas besoin de réunions interminables.»



«J’ai entendu Moctar Sourang dire que Macky Sall est dans les calculs politiques. Et pourtant, c’est eux qui sont allés au dialogue politique. Qu’en ont-ils tiré ? C’est eux qui déplorent des calculs politiciens de Macky Sall. Que cette opposition nous maintenant quand et comment elle compt s’y opposer.»



«Moi je ne me reconnais pas dans cette opposition. L’opposition doit s’opposer. Elle doit communiquer, manifester. Mais ça ce n’est pas une opposition. C’est pourquoi Macky fait ce qu’il veut. Un pays doit avoir un pouvoir et une opposition. Mais pas des ‘‘deals’’ à n’en plus finir.»