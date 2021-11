mercredi 17 novembre 2021 • 502 lectures • 1 commentaires

iGFM-(Dakar) Toutes griffes dehors, le candidat à la mairie de Dakar, Barthélémy Dias, a asséné ses vérités au commissaire Mballo de Dieuppeul, qui a procédé à son arrestation. Le traitant de tous les noms d’oiseaux, Barth a estimé que ce dernier «a terni l’image de la police en exécutant aveuglément des ordres manifestement illégaux de ses supérieurs». Il l’accuse également d’avoir brutalisé ses partisans.

Le maire de Mermoz-Sacré-Coeur qui fait face à la presse, juste après sa libération, n’a pas manqué de prévenir le commissaire Mballo et ses supérieurs, notamment le préfet de Dakar, qu’il va poursuivre ses activités de distribution de flyers qu’il avait prévu de faire ce matin avant son arrestation.

«Le commissaire de Dieuppeul n'est pas une autorité. Je ne parlerai pas de lui, mais je vais pointer du doigt ses comportements inacceptables. Tenez-vous le pour dit : je ne me laisserai pas surprendre encore moins arrêter demain. Personne ne m'arretera demain. Je prendrai toutes les dispositions nécessaires et je vous annonce dès maintenant que je compte poursuivre mes activités de distributions de flyers. Je serai à Petersen, Sandaga et même à la Médina. Si Abdoulaye Diouf Sarr a le droit de se pavaner comme il le souhaite dans les rues de Dakar avec une sonorisation, rien ne peut nous priver de ce droit. Je suis également candidat à la mairie de Dakar», prévient Barth.

Devant les journalistes, Barth a également déploré la violence exercée sur les deux femmes, membres de son staff, qui ont été arrêtées en même temps que lui. «C’est lâche de s’en prendre de la sorte à des femmes. Ce commissaire n’honore point la police nationale. Il a terni l’image de l’institution déjà écornée», a-t-il regretté.