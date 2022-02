jeudi 17 février 2022 • 623 lectures • 0 commentaires

Le désormais nouveau maire de la ville de Dakar, Barthélemy Dias, a été installé aujourd’hui devant les autorités locales et ses partisans. Il a ainsi décliné les points focaux de son programme. Dias Fils a profité de l’occasion pour lancer un message au pouvoir central.

« Les grandes lignes de notre ambition pour la mairie de Dakar sont largement contenues dans le programme présenté par la coalition Yewwi Askan Wi durant la campagne du scrutin du 23 janvier dernier. Le plus important est d’insister sur notre volonté de rassembler toutes les composantes dans une parfaite et intelligente unité de tous les Dakarois pour le rayonnement de notre capitale. En ma qualité de maire, je considère avoir une relation contractuelle avec les Dakarois, ce contrat j’entends l’exercer pleinement dans le respect du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales », a-t-il indiqué.



La maire de la capitale ajoute : «J’insiste sur notre volonté de rassembler toutes les composantes dans une parfaite et intelligente unité de tous les Dakarois pour le rayonnement de notre capitale. Je prends ici l’engagement de travailler avec toutes et tous, l’essentiel étant l'intérêt de Dakar. J’invite l’Etat à une collaboration sincère avec pour objectif de belle réalisation pour l’ensemble des Dakarois. Je dois le dire fermement et en parfaite harmonie avec moi-même, Je ne suis pas à la tête de la mairie de Dakar à une posture de combat contre les institutions de l’Etat».



Entre Patrimoine culturel, accès internet, éducation, jeunesse le nouveau maire de Dakar prend l’engagement d’apporter sa pierre à l’édifice pour un Dakar meilleur.