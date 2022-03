jeudi 3 mars 2022 • 276 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Avocat de Barthélémy Dias, Me Ousseynou Fall a fait face à la presse, hier mercredi, au terme de l’audience. Il est revenu sur la scène qui a valu à son client, une condamnation.

«Barthélémy Dias n’a jamais dit qu’il a tué quelqu’un. Il a tiré des coups de sommation. La vidéo de Tfm montre à la 40ème secondes cet individu, qui s’est couché, qui s’est mêlé aux assaillants et qui était toujours en liaison avec un certain Ins, inspecteur de police. Donc, il y a beaucoup de zones d’ombre qui ne peuvent pas asseoir la culpabilité de Barthélémy Dias.



Nous avons foi en cette justice nous espérons que cette fois-ci cette justice ne sera pas le bras armé d’un régime qui règle ses comptes. C’est un régime qui règle ses comptes n’utilisant la Justice. En tout cas nous espérons et nous pensons dur comme fer qu’il y une Justice indépendante et que justice sera rendue à Barthélémy Dias.»