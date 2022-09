mercredi 21 septembre 2022 • 2122 lectures • 1 commentaires

iGFM-(Dakar) De nombreuses interrogations planent autour du mandat de député de Barthélémy Dias après sa condamnation ce matin par la Cour d’appel de Dakar, dans l’affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. C’est du moins, ce qu’il faut comprendre suite à la sortie de son avocat Me Khoureychi Ba qui affirme que la décision rendue par le tribunal met en péril le mandat de député de son client.

« Nous allons continuer la lutte. Et je vous dis que nous allons nous pourvoir en cassation. Parce que c’est une décision qui mérite un pourvoi. L’aspect relatif à la question du maire est déjà évacué. Le maire ne peut plus faire de révocation. Mais cette condamnation met en péril son mandat de député » a-t-il confié au micro de nos confrères de Emedia.



Me Khoureychi Ba ajoute que : « le juge a débouté la partie civile puisqu’en première instance, le juge avait accordé udes dommages et intérêts de 20 millions à la partie civile. C’est un cadre d’ouverture de pourvoi pour la partie civile et même pour nous. C’est vrai qu’on n’a pas intérêt à le faire d’autant moins que le mandat de maire n’est pas en question. C’est le mandat de député qui nous préoccupe »



L’avocat de l’actuel maire de Dakar précise tout de même que, «la loi organique permet au bureau de l’Assemblée nationale de demander la suspension des poursuites lorsqu’un député fait l’objet de poursuites. Et ces poursuites peuvent être suspendues jusqu’à la fin de son mandat. On est peut-être dans ce cadre de figure parce qu’il y’a un équilibre des forces à l’Assemblée nationale. C’est une voie hasardeuse mais le pourvoi étant suspensif il faut exercer la voie du pourvoi ».