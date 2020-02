Barthelemy Diaz: « Guy Marius est encore en prison parce qu’il est catholique »

iGFM-(Dakar) «Je le dis et je le répète, c’est parce que Guy Marius Sagna est catholique qu’on le garde en prison. », C’est la déclaration faite par le maire de sacré-coeur Mermoz, Bathélemy Diaz. Il a annonce qu’il va saisir l’église catholique et le Vatican avec une lettre signée par la jeunesse catholique du Sénégal.

« Guy Marius Sagna est en prison parce qu’il est catholique. S’il était Mbacké Mbacké, s’il appartenait à la Famille Sy ou Laye, il serait libéré depuis longtemps. Mais c’est parce qu’il est catholique qu’on passe pouvoir faire avec lui tout ce qu’on veut », a regretté Barthélémy dans l’émission Jury de dimanche sur Iradio.

Le maire socialiste d’ajouter: « On interpelle l’Eglise. Pourquoi ? J’ai été arrêté et personne n’a vu Guy Marius Sagna se battre pour que je sorte de prison. Parce que, quand je me bats, c’est dans le champ politique. Je suis arrêté dans le cadre d’un combat politique. Mais ici, Guy Marius Sagna n’a pas posé un acte politique. Il manifestait contre la hausse de l’électricité. Il ne peut être arrêté avec sept (07) ou (08) personnes, on libère tout le monde, sans aucune exception, sauf lui. C’est parce qu’il est catholique qu’on le garde », a-t-il insisté.