jeudi 5 mai 2022 • 393 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM-(Dakar) Le nouveau maire de Dakar, Barthelemy Diaz ne compte pas perdre de temps pour engager «de nouvelles dynamiques sociales pour faire de Dakar une ville qui progresse chaque jour dans la solidarité». Face à la presse ce jeudi, il a annoncé la mobilisation d’une enveloppe d’un milliard de nos francs, destinée au financement des jeunes et de moins jeunes. Ce sera à l’occasion de la journée de la «solidarité municipale» qu’il organise le 12 Mai prochain.

L’équipe municipale de la ville de Dakar va organiser la Journée de la solidarité municipale le jeudi 12 mai. Journée au cours de laquelle la mairie va mobiliser et mettre à la disposition des jeunes et moins jeunes, enveloppe d’un milliard de nos franc.

PUBLICITÉ

Barthelemy Dias a par ailleurs précisé que «cette journée inédite sera l’occasion pour l’équipe municipale qu’il dirige de manifester «sa solidarité aux populations exposées aux fragilités et aux insécurités, de soutenir la consommation des ménages, d’offrir des bourses aux étudiants et de financer les projets des femmes et des jeunes, d’aider les personnes malades et les personnes handicapées et d’appuyer en denrées alimentaires les structures d’accueil d’accueil des enfants».