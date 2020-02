Basile Niane explique pourquoi les célébrités sont en danger sur les réseaux sociaux

iGFM-(Dakar) Entre usurpation d’identités, vols de données à caractère personnel, piratage de comptes, les célébrités et hommes politiques sénégalais souffrent sur les réseaux sociaux. Même la première dame de la République, Mariéme Faye Sall n’est pas épargnée. Dernièrement, une personne malintentionnée a utilisé les données personnelles de la femme du président pour arnaquer les internautes. Pour comprendre comment ses personnalités sont devenues les cibles privilégiées des escrocs du net, iGFM a rencontré le journaliste bloggeur et expert dans l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, Basile Niane.

Hawa SIGNATE