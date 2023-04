samedi 22 avril 2023 • 261 lectures • 4 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Membres de l’union des Basketteurs et Basketteuses du Sénégal (UBSS), Joe Lopez et Mathieu Faye, ont été aperçus vendredi, au stadium Marius Ndiaye. La raison de leur présence est jusque-là méconnue vu qu’ils ne sont pas éligibles pour l’Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise (FSBB) de basket, prévue le 27 mai prochain.

Accompagnés du candidat nouvellement déclaré Mamadou Keita « Pathé », Joe Lopez et Mathieu Faye ont traîné pendant longtemps au stadium Marius Ndiaye, où se trouve le secrétariat du Comité électoral autonome, chargé de superviser les élections.



En effet, Joe Lopez est le Directeur exécutif de Seed Academy, club non affilié à la Fédération pour la saison 2022-2023. Donc, il ne peut pas candidater à aucun poste lors des prochaines assemblées générales. Son ancien coéquipier, Mathieu Faye, a été débarqué de son poste de président du Stade Mbour. Voulaient -ils déposer leurs dossiers ? Étaient-ils présents pour épauler Pathé Keïta ?



Le dépôt des candidatures a pris fin samedi à 00h. Désormais, la balle est dans le camp du Comité qui doit publier la liste des dossiers retenus et dévoiler le fichier officiel pour des élections libres et transparentes. Me Babacar Ndiaye et Mamadou Keïta sont les seuls candidats pour le poste de président.



Pour rappel, l’Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise (FSBB) de basket, est prévue le 27 mai 2023.