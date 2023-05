samedi 27 mai 2023 • 148 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'adversaire de Me Babacar Ndiaye, à l'élection présidentielle de la fédération sénégalaise de football (FSF), Mamadou Keita dit Pathé, a relevé quelques irrégularités dans le processus, samedi, lors du scrutin.

"Ce n'est pas normal que des gens s'invitent dans la salle alors qu'ils n'en n'ont pas le droit. Ils ont levé la main pour voter, ce n'est pas normal", a-t-il dénoncé sous un ton dur.



Pire, il a aussi soulevé l'absence du commissaire aux Comptes au moment de l'assemblée générale ordinaire élective, avant d'être éclairé par le représentant du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) Seydina Diagne. "Dans tous les pays du monde, les fédérations ont le droit d'inviter des gens à assister aux assemblées générales", a-t-il précisé.



S'agissant de la seconde remarque, son adversaire et favori du scrutin, Me Babacar Ndiaye, lui a signifié que "ce qui est exigé, c'est uniquement la soumission du rapport financier au commissaire aux Comptes. Mais le commissaire aux Comptes n'est pas obligé de se présenter lors de l'assemblée générale ordinaire élective", a soutenu, invitant tout le monde à un vote dépassionné afin que le meilleur gagne.



L'élection devrait démarrer dans quelques instants après la pause qui est actuellement observée.