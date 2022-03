mercredi 2 mars 2022 • 224 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Basketball Africa League (BAL) présente 12 clubs issus de 12 pays différents, qui participeront à la saison 2022 de la BAL, dont le début est fixé au 5 mars à la Dakar Arena de Diamniadio. Mais, la compétition passera aussi par le Caire (Égypte) et Kigali (Rwanda).

Lors du premier des 38 matchs qui auront lieu dans les trois villes sur une période de trois mois, le Dakar Université Club (DUC/Sénégal) affrontera le Seydou Legacy Athlétique Club (S.L.A.C./Guinée), à la Dakar Arena de Diamniadio.



Les 12 équipes, notamment le champion en titre Zamalek (Égypte) et quatre autres équipes ayant participé à l’édition inaugurale de la BAL en 2021, sont divisées en deux conférences : la Conférence Sahara et la Conférence Nil.



Chaque conférence disputera une phase de groupe à 15 matchs, durant laquelle chacune des équipes sera opposée une fois aux cinq autres de sa conférence. La phase de groupe de la Conférence Sahara se déroulera à la Dakar Arena du 5 au 15 mars, tandis que la phase de groupe de la Conférence Nil se jouera du 9 au 19 avril au complexe sportif Hassan Mostafa du Caire. Les quatre meilleures équipes de chaque conférence se qualifieront pour les play-offs de la BAL, qui consisteront en des matchs à élimination directe jusqu’à la finale. Ces rencontres auront lieu du 21 au 28 mai à la Kigali Arena.



Les équipes de la Conférence Sahara :



AS Salé (Association Sportive Salé, Maroc)

D.U.C. (Dakar Université Club, Sénégal)

Ferroviario da Beira ou CFV - Beira (Clube Ferroviario da Beira, Mozambique)

REG (Rwanda Energy Group, Rwanda)

S.L.A.C. (Seydou Legacy Athlétique Club, Guinée)

US Monastir (Union Sportive Monastirienne, Tunisie)



Les équipes de la Conférence Nil :



BC Espoir Fukash (République démocratique du Congo)

Cape Town Tigers (Afrique du Sud)

Cobra Sport (Cobra Sports Club, Soudan du Sud)

F.A.P. (Forces Armeés et Police Basketball, Cameroun)

Petro de Luanda (Clube Atlético Petroleos de Luanda, Angola)

Zamalek* (Champion de la BAL 2021, Égypte)



