lundi 10 mai 2021

iGFM (Dakar) A Kigali depuis quelques jours, l'As Douanes est en pleine préparation de la Basket-ball Africa League, une nouvelle compétition qui regroupe 12 équipes. Mais cette préparation est un peu perturbée par la pandémie puisque l'équipe est obligée de se mettre en quarantaine depuis son arrivée dans la capitale rwandaise, comme l'ont décidé les autorités du pays. Contacté par IGFM, l'entraîneur des Douaniers, Mamadou Gueye "Pabi" évoque le planning particulier auquel ses joueurs vont faire face.

"Nos débuts se passent bien à part qu'on est en quarantaine depuis pratiquement six jours. Il reste quelques jours avant de sortir de cette quarantaine. Mais, on savait très bien que ça allait se passer comme ça et c'est très important car c'est pour l'intégrité physique des joueurs, des organisateurs et toutes les personnes qui tournent autour de l'équipe. C'est très important. Les responsables aussi de la BAL veulent montrer à la face du monde qu'ils sont capables même en période pandémie de pouvoir organiser ces genres de compétition. Dans l'ensemble ça se passe bien."

Mis en quarantaine, le groupe se parle par WhatsApp

"Le groupe se porte bien. Il y a une ambiance bon enfant même si on se voit pas. On se parle souvent par WhatsApp parce que tout le monde est cloîtré dans sa chambre en attendant la fin de la mise en quarantaine mais dans l'ensemble tout se porte bien. Tous les tests que nous faisons au jour le jour sont négatifs jusqu'au moment où je vous parle."

Des séances individuelles avec deux groupes de six joueurs

"Ce sont des entraînements individuels. La NBA a aménagé ici dans l'hôtel, des salles d'entraînement avec trois cerceaux dans chaque salle. Il y a une salle de musculation à l'intérieur et des vélos. Maintenant, pour aller aux entraînements, le groupe est scindé en deux. Les six premiers vont partir, les trois vont faire du vélo et les autres vont occuper le cerceau pour s'entraîner individuellement sans contact. Vous imaginez la suite. Trente minutes après, ils vont changer. Après une heure, ils vont sortir et les six autres vont venir pour faire la même chose. Ces entraînements ont démarré avant-hier. Là, nous sommes à notre troisième séance et les heures varient. Aujourd'hui, nous nous sommes entraînés pratiquement à 7 heures du matin. Avant-hier c'était la nuit de 22h à 00h. C'est un peu compliqué mais on savait que ça allait se passer comme ça."

Pour rappel, l’AS Douanes va débuter face au GS Petrolier d’Algérie le lundi 17 Mai à 12H00 GMT. Le match d’ouverture de cette première édition de la Basketball Africa opposera, dimanche 16 mai, au Kigali Arena, les Patriots du Rwanda aux Rivers Hoopers BC du Nigeria.