lundi 10 mai 2021 • 113 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Dans un entretien accordé à IGFM, l'entraîneur de l'As Douanes, Mamadou Gueye "Pabi" a affiché ses ambitions à la Basket-ball Africa League, une nouvelle compétition organisée par la NBA et la FIBA, regroupant 12 équipes.

"Notre objectif dans un premier temps c'était de participer à cette BAL parce que vous savez c'est une très bonne chose pour le basket africain, le sport en général mais aussi aux jeunes africains d'exprimer leurs talents, de se frotter aux meilleurs, découvrir une autre forme d'organisation professionnelle. Cette compétition permet aux joueurs africains et du Sénégal en particulier d progresser, prouver une fois encore que le Sénégal a un énorme potentiel. J'ose espère que la BAL sera pérennisée pour le développement du basket, de l'éducation et surtout de l'économie parce qu'elle constitue un important vecteur de développement."

Se qualifier au moins en quarts de finale

"Cela faisait longtemps que le Sénégal ne participait plus aux joutes africaines. L'As Douanes est absente de la scène continentale depuis 2004. Donc, vous comprenez la place de la BAL dans notre programme. C'est une vitrine de plus pour le basket sénégalais qui est l'un des meilleurs du continent et notre objectif était d'abord de participer et de se qualifier au moins en quarts de finale. Si on le fait, ce sera quelque chose d'énorme parce que les équipes que nous allons rencontrer sont vraiment costaudes comme GSP d'Algérie, Zamalek d'Egypte et Ferroviario de Maputo. Toutes ces grandes équipes représentent pratiquement leurs équipes nationales plus des renforts. Vous savez, l'As Douanes ne représente pas l'équipe nationale du Sénégal même si nous avons des joueurs internationaux qui participent à certaines fenêtres au niveau continental et international en équipe nationale. Mais, ils ne sont pas des cadres aussi en équipe nationale, il faut le dire. Mais c'est une tres bonne chose que certains d'entre eux aussi découvrent ce que c'est le haut niveau."

Rendre fier tout un Sénégalais

Interpellé sur l'absence de soutien relevée par ses joueurs, le technicien a indiqué ce n'est ce qui importe le plus. "Ce ne sont pas des prières qui vont nous faire gagner. Je pense que c'est le travail que nous allons faire sur le terrain la semaine prochaine. Le plus important c'est de se concentrer sur ce que nous avons à faire ici à Kigali, essayer de rendre fier tout un Sénégalais. Je pense que c'est ça le plus important. On est là, on va essayer de défendre dignement les couleurs sénégalaises."

Pour rappel, l’AS Douanes va débuter face au GS Petrolier d’Algérie le lundi 17 Mai à 12H00 GMT. Le match d’ouverture de cette première édition de la Basketball Africa opposera, dimanche 16 mai, au Kigali Arena, (Rwanda) les Patriots du Rwanda aux Rivers Hoopers BC du Nigeria.