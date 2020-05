Basket-ball : la saison définitivement annulée

iGFM-(Dakar) C’était prévisible. La Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) a décidé d’annuler définitivement la saison 2019-2020 à cause de la crise sanitaire. Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion du bureau fédéral tenue, ce mercredi, à Dakar. A cet effet, il n’y a pas d’attribution de titre de champion et la non relégation, renseigne le communiqué ci-dessous.

COMMUNIQUE DE LA FSBB

Le Bureau fédéral s’est réuni ce mercredi 27 mai 2020, pour statuer sur l’ordre du jour suivant :

situation de la saison sportive 2019-2020.

Vu le rapport du Directeur technique national (DTN) suggérant l’arrêt définitif des compétitions ;

Vu le rapport du Président de la Commission médicale préconisant l’arrêt définitif des compétitions ;

Vu la lettre du Président de la Fédération sénégalaise de Basketball (FSBB) adressée aux Clubs et aux Présidents de Ligue afin de recueillir leurs avis et suggestions ;

Le Bureau fédéral a adopté les mesures suivantes qui seront soumises, pour validation, au Comité directeur par consultation écrite :

POUR LA PREMIERE DIVISION

L’arrêt définitif du championnat de D1 pour cas de force majeure lié à la pandémie de la COVID-19 ;

La non attribution de titre de champion et la non relégation ;

Les mutations ainsi que les prêts restent valables pour la saison sportive 2020-2021 ;

La possibilité pour chaque Club de protéger dix joueurs dont les mutés quel que soit le nombre de matchs joué ;

Les frais de réaffiliation, d’engagement et de carte du Président de Club sont acquis à la Fédération en raison des dépenses effectuées par cette dernière pour l’organisation des journées de championnat déjà jouées ;

Le championnat de D1 démarre le 7 novembre 2020.

PARTICIPATION AUX COMPETTITIONS AFRICAINES

Championnat de la Coupe d’Afrique des Clubs féminins :

L’ASC Ville de Dakar y représentera le Sénégal car son titre de Champion de la saison sportive 2018-2019 lui permet de participer au Championnat de la Coupe d’Afrique des Clubs champions pendant deux années consécutives.

BAL :

L’AS Douanes représentera le Sénégal à la BAL 2020-2021, si l’édition 2019-2020 n’est pas organisée.

Mais, si l’édition 2019-2020 est organisée,la FSBB déterminera une formule pour désigner le représentant du Sénégal à la deuxième édition de ladite compétition.

POUR LA DEUXIEME DIVISION

La FSBB décide de pas faire jouer la saison sportive 2019-2020 ;

Les mutations et les prêts restent valables pour la saison sportive 2020-2021 ;

Les prêts prennent fin, par conséquent les joueurs prêtés retournent dans leurs clubs respectifs ;

La possibilité pour chaque club de recruter de nouveaux joueurs, conformément à la réglementation en vigueur ;

Les frais de réaffiliation, d’affiliation et d’engagement et de la carte du Président de Club payés pour la saison 2019-2020, restent valables pour la saison 2020-2021 ;

La date de démarrage du championnat de D2 est prévue le 09 janvier 2021.

COUPE DU SENEGAL

L’édition 2019-2020 de la coupe du Sénégal ne sera pas jouée ;

Les équipes ne s’étant pas engagées lors de la saison 2019-2020, peuvent le faire pour la saison 2020-2021.

LICENCES

Les licences des joueurs, des administratifs, des entraîneurs et des arbitres sont caduques et devront être renouvelée pour la saison 2020-2021.

FRAIS DE MUTATION :

Les frais de mutation seront payés après validation des présentes mesures par le Comité directeur.