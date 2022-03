vendredi 4 mars 2022 • 85 lectures • 0 commentaires

Sport 12 mins Taille

iGFM (Dakar) À la veille du coup d'envoi de la deuxième édition de la Basketball Africa League (BAL), qui aura lieu à Dakar Arena du 05 au 15 mars 2021, le président de la Ligue, Amadou Gallo Fall a dévoilé l'apport de la compétition sur les joueurs et participants et le tourisme au Sénégal, pendant les dix prochains jours.

Si les hôtels de Saly et Dakar qui accueillent la délégation de la BAL se frottent déjà les mains, il faut dire que d'autres sites et personnes qui vont prendre part à cet événement prestigieux, qui regroupe des clubs de la Conférence Sahara, vont égallement s'en sortir. Le patron de la Ligue africaine de Basketball a tenu à rassurer les différents participants.



"Promouvoir les joueurs locaux"



"Notre objectif est de promouvoir le basket en club, c'est notre objectif, que la FIBA a toujours organisé. Nous sommes venus prendre cette compétition pour la relancer en collaboration avec la FIBA. Chaque club est subventionné. Il faut aussi que chaque joueur soit d'abord professionnel et ait un salaire mininum.

L'effet que ça fait, est que les championnats nationaux vont devenir professionnels. Il faut les accompagner à mieux se structurer, dans la formation des staffs techniques. Nous voulons continuer à les mettre en valeur pour qu'ils atteignent leurs objectifs."



Les attentes



"Les ambitions restent les mêmes. Nous voulons du spectacle dans la paix et la sécurité et que les supporters s'y retrouvent. Nous voulons une cérémonie d'ouverture exceptionnelle, une salle pleine avec des équipes qui joueront 15 matchs sur les 10 jours."



Promouvoir le tourisme



"Il y a énormément d'intérêts dans différentes localités : Rufisque et Thies. Nous étions dans ces localités et espérons que les gens seront à Dakar Arena lors du match d'ouverture et même pendant tout le tournoi. Nous prenons des dispositions pour ce premier match. Il y a des sites à visiter lors de cette édition. Le Commissaire adjoint de la NBA Mark Tatum va visiter l'île de Gorée avec sa femme qui est là. Le Musée des civilisations noires et le monument de la Renaissance africaine seront également visités."

PUBLICITÉ